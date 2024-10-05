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Царьград

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СК возбудил дело против молодежных банд мигрантов из Санкт-Петербурга

СК возбудил дело против молодежных банд мигрантов из Санкт-Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения группы мигрантов на жителей Санкт-Петербурга.

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Комментарии
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ИР
Ирина Рукина
Похоже Питер стал прибежищем криминальных мигрантских банд под руководством диаспор. Вопрос надо решать кардинально. Отдельные уголовные дела проблемы не ликвидируют
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9 час.

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