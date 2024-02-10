Посчитали, сколько раз в год наш МИД "выражает озабоченность". Вот 10 фраз, которые заслуживает запад

Степан Иванов

"скучаю по кузькиной матери...". Хрущёв по-моему в этом был молодец. Поставил Кубе ракеты под бок Америке, хотя СССР проигрывал штатам по вооружению в несколько раз и добился, что США убрали свои ракеты из Турции, а КУбу амеры до сих пор не трогают хотя Россия их предала и ушла оттуда. А эти наши 304 предупреждения за последние 5 лет похожи на давние китайские, например: "«723-е, последнее, самое серьёзное китайское предупреждение»