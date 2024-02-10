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Посчитали, сколько раз в год наш МИД "выражает озабоченность". Вот 10 фраз, которые заслуживает запад

Посчитали, сколько раз в год наш МИД "выражает озабоченность". Вот 10 фраз, которые заслуживает запад

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ  К одной из статей про деятельность нашего МИД, Завезёте "ядрён-батон" на острова, тогда мы расчехлим СЯС у вас перед носом.

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Комментарии
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Степан Иванов
&quot;скучаю по кузькиной матери...&quot;. Хрущёв по-моему в этом был молодец. Поставил Кубе ракеты под бок Америке, хотя СССР проигрывал штатам по вооружению в несколько раз и добился, что США убрали свои ракеты из Турции, а КУбу амеры до сих пор не трогают хотя Россия их предала и ушла оттуда. А эти наши 304 предупреждения за последние 5 лет похожи на давние китайские, например: &quot;«723-е, последнее, самое серьёзное китайское предупреждение»
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3 час.
Александр Батт
Предупреждения должны подкрепляться делом.
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3 час.
Олег Самойлов
А чО? Небольшой ядерный удар, мегатонн так в 200 в сумме - и нормально!
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3 час.

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