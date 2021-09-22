Россия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда Болгарии

☭КОМПАСПолитикаРоссия прекращает все связи с болгарами. Виной всему нелепая пропаганда БолгарииБолгары достаточно странный народ — вроде бы славяне, но сами отрицают это и любят «западные ценности».Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИгорь КузнецовХватит цепляться за "дружеские" отношения между славянскими народами - чистая прагматика. Путь идут на поклон к туркам, если забыли как их русские освободили из-под власти басурман.ЕвгенийИх не просто освободили. Они получили из рук Российской империи государственность. Никакой Болгарии до этого не было.Константин ЗаикаКак только у болгар начинал кипеть скипидар в заднем проходе они вспоминали про "братушек". Братушки помогали и получали в благодарность пару цистерн грязи на голову. Хватит! Теперь пусть разбираются сами, нам достаточно двух Киркоровых.Отари ХидирбегишвилиРазмышляя сегодня о предательском поведении Болгарии в отношении России , хочется вспомнить гениальные и мудрые слова Достоевского, которые безусловно сегодня сбылись «Не будет у России, и никогда еще не было, таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия освободита Европа согласится признать их освобожденными! — писал в 1877 году Достоевский. — Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь именно с того, что выпросят у Европы, у Англии и Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно в защиту от России это и сделают»!!!СБсергей Бахаревя не пойму одного на кой нам эти братушки , но мы с упорством идиотов лезем брататься к тем кто в войну 41-45 г был на стороне хитлераМихаил АбросимовТак мы вроде и не лезем теперь.СБсергей Бахаревтак статья о том что мы прекращаем связи с ними , а значит они все таки были вот и надо прекратить их !Гаражный кооператив ЛАДАЧитаю, читаю, и всё никак не пойму :" Ну откуда там славяне взялись??? Сначала там греки развлекались, за ними Иран, потом опять греки, Римская империя, а потом 600 лет, то что осталось ассимилировали османы. Где там славяне??? В роду Романовых, за 300 лет славянской крови осталось 1/250 часть. А там где и сколько славянского???ЕвгенийКак видите, османы ассимилировали далеко не всё. И как раз именно благодаря России была прекращена резня и насильственная ассимиляция. Те же самые сербы по вашему кто?)ИИринаЖаль, что ребята ничему не учатся на чужом примере. Если в третьеразрядном никому не интересном государстве начинается подобный визг - всегда заканчивается плохо для этого самого государства.Владимир ТимофеевНу сколько можно уже спотыкаться об этих болгар? Друзья не воюют на стороне Гитлера. Или память короткая? Сегодня с ними можно только выгодно торговать и не больше. Быть друзьями России - это ещё всем и болгарам в том числе надо заслужить!Veera GolubНу и пусть себе сидят и ненавидят русских. Ненависть их накормит и напоит! Флаг в руки и перо в одно место! Счастливого пути!Комментировать
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