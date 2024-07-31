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Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

Кыргызстан обеспокоен случаями отказа гражданам КР во въезде в РФ и долгими проверками в аэропортах

В Бишкеке состоялась встреча нового посла РФ в Киргизии Сергея Вакунова (экс-референт Управления Президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами) с замглавы киргизского МИД Алмазом Имангазиевым.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Пусть в Европу едут! Там всех принимают, прибывших на плотах, велосипедах, пешком!
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