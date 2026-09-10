Bild: найденным в аэропорту Лейпцига БПЛА могли управлять из любой точки мира

REUTERS/Axel Schmidt Немецкое Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) полагает, что техническое оснащение беспилотника, обнаруженного в аэропорту Лейпциг/Галле, позволяло управлять им из любой точки мира.
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