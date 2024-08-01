Командир отряда спецназа покажет выполнение нормативов в рамках проекта «ГТО в парках»

В рамках проекта «ГТО в парках» 3 августа командир отряда спецназа Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по городу Москве Борис Николаев покажет выполнение нормативов комплекса «Готов к труду и обороне».
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