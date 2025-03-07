Как блокчейн, Восток и санкции меняют рынок искусства

Основатель инвестиционной платформы на основе ИИ для физического искусства MyInvestArt Владимир Шабасон объясняет, какие технологии могут повлиять на рынок в будущем и почему современное искусство в мире ценится выше классики.
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