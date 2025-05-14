Точка спасения: ЕС достиг предела в антироссийских санкциях

Европейские страны достигли предела в санкциях против России. Утвержденный в среду, 14 мая, 17-й пакет рестрикций не несет в себе реальных угроз для российской экономики, сумевшей за прошедшее время адаптироваться в большинстве отраслей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии