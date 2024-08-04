Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе

Tania Еременко Да пусть валит - преимуществ им было много в ЕАС. Пусть свой народ кормит сам и воспитывает. Нам бандиты и хамы не нужны.

ВР Виктор Рубцов Хоть бы один вышел тогда другие узнали бы что это значит