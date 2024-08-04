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Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе

Киргизия угрожает выходом из ЕАЭС: Байсалов в гневе

Вот уж новость, так новость! Вице-премьер Киргизии Адиль Байсалов решил напугать Россию своим заявлением о выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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Комментарии
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Tania Еременко
Да пусть валит - преимуществ им было много в ЕАС. Пусть свой народ кормит сам и воспитывает. Нам бандиты и хамы не нужны.
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12 час.
ВР
Виктор Рубцов
Хоть бы один вышел тогда другие узнали бы что это значит
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10 час.
Валентина Гальченко
Привыкли тянуть из России всё, что можно стянуть. В Союзе -то кайфовали.
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6 час.

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