Современный молочно-товарный комплекс на 600 голов дойного стада открыли в агрогородке Телуша.

МТК филиала ´Пищевик-Агро´ ОАО ´Красный пищевик-АгроСервис´ - это уже третий в Могилевской области животноводческий объект, возведенный по Указу Президента № 422 ´О строительстве (реконструкции) молочно-товарных комплексов´.
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