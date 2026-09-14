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Царьград

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В Краснодаре после рейса из Петербурга умерла пожилая пассажирка

В Краснодаре после рейса из Петербурга умерла пожилая пассажирка

В аэропорту Краснодара скончалась пожилая пассажирка, прилетевшая рейсом из Санкт-Петербурга. Плохое самочувствие возникло у неё ещё во время полёта, передаёт 78.

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