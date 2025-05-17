Пленный солдат ВСУ рассказал об отправке на фронт после службы в охране аэродрома

Военнослужащих охраны аэродрома, где приземлялись истребители F-16, отправили на фронт. Об этом рассказал солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Алексей Коваленко, попавший в плен в ДНР, его слова со ссылкой на Минобороны РФ приводит ТАСС.