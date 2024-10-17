❗️В Крыму до конца года ожидают принять ещё миллион туристов «Показатели, которые озвучило Минтуризма Крыма - 5,2 миллиона человек, это достаточно хорошие показатели.
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❗️В Крыму до конца года ожидают принять ещё миллион туристов «Показатели, которые озвучило Минтуризма Крыма - 5,2 миллиона человек, это достаточно хорошие показатели.