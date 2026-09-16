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Хиджаб не помог на экзамене: студентка из Алжира заявила о дискриминации, а ее отчислили из вуза

Хиджаб не помог на экзамене: студентка из Алжира заявила о дискриминации, а ее отчислили из вуза

Хиджаб не помог на экзамене: студентка из Алжира заявила о дискриминации, а ее отчислили из вуза Юлия ЧелкановаВ СПбГУ разгорелся скандал вокруг студентки из Алжира: хиджаб, экзамен, обвинения в дискриминации и отчисление.

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