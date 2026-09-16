Хиджаб не помог на экзамене: студентка из Алжира заявила о дискриминации, а ее отчислили из вуза Юлия ЧелкановаВ СПбГУ разгорелся скандал вокруг студентки из Алжира: хиджаб, экзамен, обвинения в дискриминации и отчисление.