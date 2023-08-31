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Разин о «Металлурге»: «Надеюсь, с приходом иностранцев процент реализации повысится»

«Была задача — проверить игроков. Я на результат не смотрю. То, что забиваем мало, имея столько возможностей, на предсезонке выявилось как проблема.

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