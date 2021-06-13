Пашинян назвал Лаврова президентом и премьером России Vasilisa02Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, оговорившись, назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова сначала президентом РФ, а потом премьер-министром.