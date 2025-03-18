Рогов: российская армия выбила ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки

Инициатива сейчас находится в руках ВС РФ Российская армия выбила ВСУ из сел Щербаки и Малые Щербаки в Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.