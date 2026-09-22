Рания аль-Абдулла привлекла внимание в Нью-Йорке в мужской одежде

Королева Иордании Рания аль-Абдулла стала объектом внимания в Нью-Йорке. На неделе Генеральной Ассамблеи ООН она предстала в эффектном ансамбле от Ulla Johnson и Dior, вновь продемонстрировав свою любовь к мужской одежде, как и в октябре 2023 года.