Рания аль-Абдулла привлекла внимание в Нью-Йорке в мужской одежде

Королева Иордании Рания аль-Абдулла стала объектом внимания в Нью-Йорке. На неделе Генеральной Ассамблеи ООН она предстала в эффектном ансамбле от Ulla Johnson и Dior, вновь продемонстрировав свою любовь к мужской одежде, как и в октябре 2023 года.
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