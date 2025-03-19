Врач Багатова назвала самые полезные масла

Льняное, кунжутное и тыквенное масла являются наиболее полезными: их употребление снижает уровень холестерина и помогает работе желудочно-кишечного тракта, сообщает РИА Новости, приводя слова гастроэнтеролога поликлиники №12 Люберецкой областной больницы Калимат Багатовой.
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