Эксперт Чурилов: на рынке «вторички» 2/3 сделок являются альтернативными

Власти сейчас обсуждают блокировку средств после продажи квартиры Инициативы, связанные с заморозкой средств после продажи недвижимости в целях борьбы с аферистами, звучат не первый раз, но дальнейшее развитие они не получают, так как у подобных блокировок есть своя негативная сторона, сказал РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.