Наша ДРГ заглянула в Черниговскую область. Уничтожена группа ВСУшников, а также украинские пограничники.
Рейд ДРГ ВС РФ в Черниговскую область
Комментарии
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Ваша Светлость
Подмороженные укротушки выглядят замечательно... Можно снять клевое фотошоу под щеневмерлу и крутить на укротв...
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14 час.
Виктор Неизвестно
когда же люди перестанут друг друга убивать и поймут что самое главное это жизнь
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12 час.
Galina Bobryasheva
Пиарить тоже надо, чтобы укробандеровцы знали, что наказание за их преступления неотвратимо!
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11 час.
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