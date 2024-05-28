Захарова: руководство Германии привыкло смеяться при слове «геноцид»

Смех при слове «геноцид» уже стал традицией для немецкого руководства. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя хохот супруг глав Франции и ФРГ у мемориала жертвам Холокоста в Берлине.
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