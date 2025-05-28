Информационный ...
Выставка «Наша Саша и Кот Казанский» откроется в Музее Москвы 1 июня

В воскресенье, 1 июня, в Музее Москвы откроется выставка «Наша Саша и Кот Казанский», на которой будут представлены работы лауреатов всероссийского инклюзивного творческого конкурса «Я художник — я так вижу».

