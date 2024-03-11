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Нелегальные револьверы, избитый пациент и аншлаг на встрече с Кологривым. Новости регионов

Нелегальные револьверы, избитый пациент и аншлаг на встрече с Кологривым. Новости регионов

Полицейские Ставрополья вышли на след нелегального оружейного цеха по производству револьверов, в Волгограде работники скорой помощи пинали пациента, уснувшего на улице, а жители Новосибирска раскупили все билеты на встречу с актером Никитой Кологривым.

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