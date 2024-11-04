Иран готовится к войне с Израилем: стоит ждать серьезный ответ

Об этом сообщает американское СМИ, ссылаясь на источники в иранском правительстве. В последней атаке на Израиль Иран применил различные типы баллистических ракет средней дальности, включая новейшие модели.
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