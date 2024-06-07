Генпрокурор – о деле Горгана: «Почему ПБОПОД узнает об этом деле из СМИ?»

Генпрокурор Ион Мунтяну заявил, что Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) занялась делом бывшего главы Генштаба Игоря Горгана после публикации расследования The Insider.
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