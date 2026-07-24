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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игдисамов о голе «Балтики» на 35-й секунде: «Я не только развел руками, но и крепко выругался. ЦСКА придерживался своего плана, я знал, что у ребят есть силы отыграться»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о раннем пропущенном голе в матче 1‑го тура РПЛ против «Балтики» (2:1).

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