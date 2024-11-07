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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Итоговый турнир WTA. 1/2 финала. Соболенко сыграет с Гауфф, Чжэн – с Крейчиковой

WTA Finals Эр-Рияд, Саудовская Аравия 2 – 9 ноября 2024 Итоговый турнир WTA Призовой фонд – 15 250 000 долларов Крытые корты, хард Полуфинал Циньвэнь Чжэн (Китай)  Барбора Крейчикова (Чехия) Дата проведения 8 ноября, 18.

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