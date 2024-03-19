Арбитражный суд обязал Uniper и METHA выплатить «Газпром экспорту» 14,3 млрд евро

Суд также запретил продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области обязал немецкие компании Uniper Global Commodities и METHA — Methanhandel выплатить «дочке» «Газпрома» 14,312 млрд евро.
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