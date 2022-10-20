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Федоров о «Куньлуне»: «Наслаждаюсь матчами против этой команды, она знает, как играть в хоккей»

Сергей Федоров прокомментировал победу в матче против «Куньлуня» (5:1). – Хорошая, быстрая игра, мы всегда этого ожидаем от «Куньлуня».

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