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Журнал «Профиль»

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ФАС раскрыла сговор при строительстве полигонов ТКО на 14,9 млрд рублей

ФАС раскрыла сговор при строительстве полигонов ТКО на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила многомиллиардное антиконкурентное соглашение при организации и проведении конкурсов на проектно-изыскательские и строительные работы, включая заключение соглашений для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).

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