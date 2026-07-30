ФАС раскрыла сговор при строительстве полигонов ТКО на 14,9 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила многомиллиардное антиконкурентное соглашение при организации и проведении конкурсов на проектно-изыскательские и строительные работы, включая заключение соглашений для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО).