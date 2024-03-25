"Провал ВСУ на новом участке": Российские штурмовики зашли в Семёновку: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 марта 2024 - Новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 25 марта 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Северском направлении на рубеже Раздоловка — Веселое после длительного затишья оживился фронт - ВС России выбили врага с нескольких позиций за реку Сухая Плотва.