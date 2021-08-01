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Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин поздравил китайских коллег с 94-й годовщиной образования НОАК

Заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин поздравил китайских коллег с 94-й годовщиной образования НОАК

Россию и Китай традиционно связывают долгие годы дружбы, взаимное уважение, учет интересов друг друга и настрой на плодотворное сотрудничество, отметил он в ходе видеоконференции.

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