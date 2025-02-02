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На СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

На СВО погиб вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов

Первый командир добровольческого отряда "Тигр" погиб во время боевого задания.В субботу, 2 февраля, стало известно о гибели 51-летнего Сергея Ефремова, заместителя губернатора Приморского края, курирующего внутреннюю политику региона.

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