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Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 дублями подряд. У него 52 шайбы в 62 играх, отрыв в гонке снайперов вырос до 10 голов

Макдэвид – 5-й игрок в истории НХЛ с 5 дублями подряд. У него 52 шайбы в 62 играх, отрыв в гонке снайперов вырос до 10 голов

Коннор Макдэвид сделал дубль в 5-м матче подряд и увеличил отрыв в гонке снайперов до 10 шайб. Капитан «Эдмонтона» набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (5:2).

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