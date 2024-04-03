Мэр Харькова рассказал о наличии плана эвакуации жителей города

Терехов отметил, что жители города спокойно работают, ходят на работу и по магазинам.<strong>У властей Харькова есть план эвакуации местных жителей, однако сейчас в нем нет необходимости, рассказал украинскому изданию «Думка» мэр города Игорь Терехов.