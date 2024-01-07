Чем удивит Россия в 2024 году. Работа уже началась

Традиционно первый выпуск года посвящаем обзору ожидаемых позитивных событий в России. Многие из них станут темами для наших будущих выпусков, но сейчас пришло время посмотреть на самые интересные проекты в сфере промышленности, науки и техники на земле, на воде, в воздухе и в космосе.