Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Чем удивит Россия в 2024 году. Работа уже началась

Чем удивит Россия в 2024 году. Работа уже началась

  Традиционно первый выпуск года посвящаем обзору ожидаемых позитивных событий в России. Многие из них станут темами для наших будущих выпусков, но сейчас пришло время посмотреть на самые интересные проекты в сфере промышленности, науки и техники на земле, на воде, в воздухе и в космосе.

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Комментарии
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Евгения Баринова
Благодарю за ценную информацию.
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3 час.
Александр Симаков
...
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2 час.
ВераВерная
У Вас и гладью по белой бумаге неплохо получается)))
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2 час.

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