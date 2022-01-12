Неограниченный контингент

На прошедшем совещании глав государств-членов ОДКБ были подведены промежуточные итоги операции миротворческих сил блока по наведению конституционного порядка и отражению террористической угрозы в Казахстане.
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