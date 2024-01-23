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На Ямале стартовал прием заявок по региональным квотам в «Артек»

На Ямале стартовал прием заявок по региональным квотам в «Артек»

Родители уже могут подавать заявки на получение путевок в «Артек» по региональной квоте. Льготный отдых предусмотрен для учеников 5–11-х классов, которые преуспели в различных состязаниях муниципального, регионального или всероссийского уровня за последние три года.

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