На экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов.Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи:"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов".