Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту совершения преступления в отношении несовершеннолетней в Костромской области

17 апреля 2024 года в вечернее время 48-летний мужчина, гражданин Республики Узбекистан, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на одной из улиц города Костромы, совершил иные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой ему девочки, не достигшей двенадцатилетнего возраста.