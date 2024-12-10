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Автоэксперт Торосян назвал три ошибочных способа проверки моторного масла

Автоэксперт Торосян назвал три ошибочных способа проверки моторного масла

Единственным правильным способом для оценки свойств и качества моторного масла, а также подтверждения соответствия заявленным техническим характеристикам, является лабораторный анализ, результатом которого становится заключение эксперта.

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