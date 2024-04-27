Сергей Собянин подвел итоги Московского международного кинофестиваля

В Москве завершился 46-й Московский международный кинофестиваль В своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении 46-го Московского международного кинофестиваля, где было представлено более 250 фильмов из различных стран.
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