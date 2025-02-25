В Орловской области за 365 млн рублей отремонтируют 4 участка региональных дорог

Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности разместил тендер по поиску подрядчика на капремонт автомобильных дорог в Дмитровском, Мценском, Залегощенском и Корсаковском районах Орловской области.
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