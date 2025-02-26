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В Туле прокуратура защитила права инвалида на получение выплаты

В Туле прокуратура защитила права инвалида на получение выплаты

В прокуратуру Советского района Тулы обратилась местная жительница – инвалид третьей группы и сообщила о нарушении ОСФР по Тульской области ее прав на ежемесячное получение стоимости набора социальных услуг в денежном выражении.

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