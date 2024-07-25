Ефимов: на Салтыковской улице инвестор возведёт комплекс с дата-центрами

На востоке столицы возведут комплекс, где разместятся два центра обработки данных. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новый объект построят в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).
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