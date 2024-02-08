Молдаване планируют летние каникулы. Какие страны входят в топ предпочтений

Молдаване уже начали покупать путёвки на летние каникулы. Представители туристических агентств сообщили для "Радио Молдова", что в этот период граждане предпочитают отпуск провести на море и в других местах отдыха.
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