Шоколадного воришку задержали в городе Искитим под Новосибирском

Согласно информации, размещенной на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области, накануне в Межмуниципальный отдел МВД России «Искитимский» поступило заявление от представителя продуктового магазина, расположенного на улице Южный микрорайон.
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