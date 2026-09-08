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Чавес: «Динамо» в прошлых сезонах было на одном уровне с «Зенитом» и «Спартаком». Просто им в чем-то больше везло»

Чавес: «Динамо» в прошлых сезонах было на одном уровне с «Зенитом» и «Спартаком». Просто им в чем-то больше везло»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес высказался о чемпионских амбициях бело-голубых в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

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