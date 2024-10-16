РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

Ространснадзор вынес "Аэрофлоту" предостережение из-за полетных смен

Ространснадзор вынес "Аэрофлоту" предостережение из-за полетных смен

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Нарушения при составлении полетных смен и режимов труда и отдыха сотрудников, несоблюдение процедур медосмотров членов экипажей самолетов и диспетчеров стали причиной того, что Ространснадзор вынес "Аэрофлоту" предостережение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх