Ространснадзор вынес "Аэрофлоту" предостережение из-за полетных смен

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Нарушения при составлении полетных смен и режимов труда и отдыха сотрудников, несоблюдение процедур медосмотров членов экипажей самолетов и диспетчеров стали причиной того, что Ространснадзор вынес "Аэрофлоту" предостережение.